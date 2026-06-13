13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
15:00

Fenerbahçe'de tasarruf planı!

Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante ve Anderson Talisca'ya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, iki oyuncunun ayrılması durumunda yaklaşık 18,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 12:52
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'de tasarruf planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de transfer kadar ayrılıklar da büyük önem taşıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, yıllık 11 milyon euro kazanan N'Golo Kante ile 7,5 milyon euro maaş alan Anderson Talisca'ya gelen teklifleri masaya yatıracak.

Yönetim, cazip bulunması hâlinde iki oyuncuyla yolları ayırarak yaklaşık 18,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.