Fenerbahçe'de tasarruf planı!

Fenerbahçe'de transfer kadar ayrılıklar da büyük önem taşıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, yıllık 11 milyon euro kazanan N'Golo Kante ile 7,5 milyon euro maaş alan Anderson Talisca'ya gelen teklifleri masaya yatıracak.
Yönetim, cazip bulunması hâlinde iki oyuncuyla yolları ayırarak yaklaşık 18,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.
Sarı-lacivertli yönetim, yıllık 11 milyon euro kazanan N'Golo Kante ile 7,5 milyon euro maaş alan Anderson Talisca'ya gelen teklifleri masaya yatıracak.
Yönetim, cazip bulunması hâlinde iki oyuncuyla yolları ayırarak yaklaşık 18,5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.