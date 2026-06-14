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Baketbol Süper Lig'inde final serisinde ikinci randevu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçını kazanarak 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar avantajını korumaya, sarı-lacivertliler ise durumu eşitlemeye çalışacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 10:51 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 10:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Baketbol Süper Lig'inde final serisinde ikinci randevu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirleyecek olan dev final serisinde heyecan ikinci maçla devam ediyor. Play-off final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele, Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İLK MAÇTA BEŞİKTAŞ GALİP GELMİŞTİ

Dev final serisinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk müsabakasında parkeden galibiyetle ayrılan taraf konuk ekip olmuştu. Beşiktaş GAİN, deplasmanda karşılaştığı rakibi Fenerbahçe Beko'yu 88-80'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçme başarısı göstermişti.

HEDEF 3 GALİBİYETE ULAŞMAK

Basketbol Süper Ligi'nin play-off final statüsüne göre, zorlu seride 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandıracak. Fenerbahçe Beko saha avantajını kullanarak seride durumu 1-1'e getirmeyi hedeflerken, Beşiktaş GAİN ise ikinci deplasman maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

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