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Galatasaray'dan Emin Bayram sürprizi!

Galatasaray, altyapısından yetişen ve şu anda Westerlo'da forma giyen Emin Bayram'ı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan Emin Bayram sürprizi!
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Galatasaray'dan transferde dikkat çeken bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralının da etkisiyle altyapısından yetişen ve şu anda Belçika'da Westerlo forması giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı gündemine aldı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Voetbalkrant'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Emin Bayram transferi için harekete geçti ve transferin şartlarını sordu.

Galatasaray ve Westerlo arasında transfer için temasların devam ettiği belirtildi.

Westerlo'da geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki Emin Bayram, savunma performansıyla birlikte 4 kez de ağları havalandırdı.

WESTERLO İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Emin Bayram'ın, Westerlo ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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