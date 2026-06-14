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FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!

FIFA; Kayserispor, Antalyaspor ve Ankaragücü'ne transfer yasağı cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 15:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı!
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FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi.

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Zecorner Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Hesap.com Antalyaspor'a transfer yasağı cezası verildi.

Yapılan açıklamada Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.

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