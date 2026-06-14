FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi.



FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Zecorner Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Hesap.com Antalyaspor'a transfer yasağı cezası verildi.



Yapılan açıklamada Antalyaspor ile Kayserispor'a 3 dönem, Ankaragücü'ne ise mevcut yükümlülüklerini yerine getirene kadar transfer yapma yasağı verildiği ifade edildi.



