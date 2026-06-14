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İstanbul Havalimanı Metrosu Kapalı mı? M11 Hattı Neden Çalışmıyor, Ne Zaman Açılacak?
Haber Tarihi: 14 Haziran 2026 16:40 -
Güncelleme Tarihi:
14 Haziran 2026 16:40
İstanbul Havalimanı Metrosu Kapalı mı? M11 Hattı Neden Çalışmıyor, Ne Zaman Açılacak?
İstanbul'da havalimanına ulaşım sağlayan M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanan vatandaşlar, "İstanbul Havalimanı metrosu kapalı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
apılan duyurulara göre M11 Metro Hattı, TCDD tarafından yürütülen entegrasyon ve altyapı çalışmaları nedeniyle 13 Haziran ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında geçici olarak yolcu taşımacılığına kapatıldı.
M11 metro hattı neden kapalı?Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, hattaki kesintinin Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmalar süresince hattın tamamında seferler durduruldu.Hangi istasyonlar hizmet vermiyor?Geçici kapanma sürecinde şu istasyonlarda metro seferleri gerçekleştirilmiyor:GayrettepeKağıthaneHasdalKemerburgazGöktürkİhsaniyeİstanbul HavalimanıKargo TerminaliSöz konusu istasyonlarda yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmaları gerekiyor.İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir?
M11 hattının kapalı olduğu dönemde yolcular;HAVAİST seferlerini,İETT'nin havalimanı hatlarını,Taksi ve özel araç seçeneklerinitercih edebiliyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için bazı ulaşım hatlarında ek sefer planlamaları yapıldığını belirtiyor.M11 metro hattı ne zaman açılacak?Mevcut duyurulara göre M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı'nın 19 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından yeniden hizmete açılması bekleniyor. Çalışmaların süresinde tamamlanması halinde seferlerin normal düzene dönmesi öngörülüyor.Sonuç: İstanbul Havalimanı Metrosu Kapalı mı?Evet, İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan M11 Metro Hattı, 13-19 Haziran 2026 tarihleri arasında planlı çalışmalar nedeniyle geçici olarak kapalı bulunuyor. Havalimanına gitmeyi planlayan yolcuların seyahatlerini alternatif ulaşım araçlarını dikkate alarak planlamaları tavsiye ediliyor.
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