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Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur!

Shakhtar Donetsk ile şampiyon olan Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'a Ukrayna'da büyük onur!
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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.


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