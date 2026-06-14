Bologna, Orsolini'den cevap bekliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Riccardo Orsolini'yi takımda tutmak istiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna, Orsolini'yi takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.
SUNULAN YENİ SÖZLEŞME
Bologna, sözleşmesi gelecek yıl bitecek 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etti. Orsolini'nin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak isteyen Bologna, deneyimli oyuncuya sunduğu yeni sözleşmeye bir yıl da uzatma opsiyonu ekledi.
Bologna'nın, Orsolini'ye sunduğu yeni sözleşmede İtalyan oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ve bu rakamın takım içerisindeki en yüksek maaşlardan biri olduğu belirtildi.
İtalyan ekibi, yeni sözleşme teklif ettiği Riccardo Orsolini'den 10 gün içerisinde cevap bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Orsolini, 14 gol attı ve 1 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
Bologna forması giyen Riccardo Orsolini, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna, Orsolini'yi takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor.
SUNULAN YENİ SÖZLEŞME
Bologna, sözleşmesi gelecek yıl bitecek 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etti. Orsolini'nin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak isteyen Bologna, deneyimli oyuncuya sunduğu yeni sözleşmeye bir yıl da uzatma opsiyonu ekledi.
Bologna'nın, Orsolini'ye sunduğu yeni sözleşmede İtalyan oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ve bu rakamın takım içerisindeki en yüksek maaşlardan biri olduğu belirtildi.
İtalyan ekibi, yeni sözleşme teklif ettiği Riccardo Orsolini'den 10 gün içerisinde cevap bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bologna'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Orsolini, 14 gol attı ve 1 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
Bologna forması giyen Riccardo Orsolini, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.