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Chamberlain, ünlü şarkıcı ile evlendi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain ile şarkıcı Perrie Edwards, Portekiz'de yakın aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 17:35
Haber: Sporx.com
Chamberlain, ünlü şarkıcı ile evlendi
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain ile İngiliz müzik dünyasının tanınan isimlerinden Perrie Edwards evlendi.

2022 yılında nişanlanan çift, Portekiz'in Faro bölgesindeki Estoi köyünde düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı organizasyon, aile üyeleri ve yakın dostların yer aldığı samimi bir ortamda gerçekleşti.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI DA TÖRENDE YER ALDI

Geçmişte Beşiktaş, Liverpool ve Arsenal formaları giyen Alex Oxlade-Chamberlain, düğün alanına siyah smokiniyle geldi. Törende, eski profesyonel futbolcu olan babası Mark Chamberlain ile kardeşi Christian Chamberlain de hazır bulundu. Perrie Edwards ise klasik beyaz bir Mercedes ile tören alanına ulaşırken, kendisine babası Alexander Edwards eşlik etti.

Çiftin düğününe, Alex Oxlade-Chamberlain'in eski takım arkadaşları Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson ve Harrison Reed de katılarak bu özel günlerinde yanlarında oldu. 

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