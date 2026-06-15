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Fatih Terim: "Ay, güneş ve gerçek çıkar!"

Fatih Terim, A Milli Takım'ın turnuvadaki durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fatih Terim: 'Ay, güneş ve gerçek çıkar!'
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Türk futbolunun deneyimli teknik adamı Fatih Terim, YouTube kanalında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın turnuvadaki durumuna ilişkin konuşan Terim, mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

"KİMSE BIRAKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEYE KAPILMAMALI"

Fatih Terim, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız: Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuştur herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı."

"BU MAÇ BİTTİ, BAŞLAYAN BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Turnuvalarda son ana kadar mücadelenin önemine değinen Terim, geçmişte yaşanan örnekleri hatırlattı.

Tecrübeli teknik adam şu sözleri kullandı:

"Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. 2 maçımız var. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız."

"AY, GÜNEŞ, GERÇEK HEP ÇIKAR"

YouTube kanalında farklı konulara da değineceğini belirten Fatih Terim, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Terim açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. 'Allah Allah' diyecekler. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. 'Hayda' denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek. Ay, güneş, gerçek hep çıkar."





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