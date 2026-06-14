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Göztepe Spor Kulübü 101. yaşını kutladı

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 101. kuruluş yıl dönümünü meşaleler, havai fişekler ve binlerce taraftarın katıldığı coşkulu etkinliklerle kutladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe Spor Kulübü 101. yaşını kutladı
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Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. yaşını kutladı.

Kulübün 101. yılı dolayısıyla gün içinde kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

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