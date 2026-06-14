3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Güney Koreli Cho, birinci oldu

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda birinciliği Güney Koreli Myung Woo Cho kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki tesislerinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşmasında Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Hollandalı Dick Jaspers'ın ikinci sırada yer aldığı turnuvada üçüncülüğü İtalyan sporcu Marco Zanetti, Vietnamlı Bao ile paylaştı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki tesislerinde düzenlenen organizasyonun final karşılaşmasında Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Hollandalı Dick Jaspers'ın ikinci sırada yer aldığı turnuvada üçüncülüğü İtalyan sporcu Marco Zanetti, Vietnamlı Bao ile paylaştı.