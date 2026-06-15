14 Haziran
Almanya-Curacao
7-1
14 Haziran
Hollanda-Japonya
2-2
15 Haziran
Fildişi Sahili-Ekvador
1-0
15 Haziran
İsveç-Tunus
5-1
14 Haziran
Malaga-Almeria
0-0

Fenerbahçe'den Adeyemi freni

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi için istediği 35 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle transfer görüşmelerini askıya alarak alternatif isimlere yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Adeyemi freni
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi için nabız yokladı.

Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için Bundesliga devi, 35 milyon euro bonservis talep etti.

Sarı-lacivertliler, bu fiyat sonrasında; transfer girişimlerini başlamadan askıya aldı.

Yönetim alternatif isimler üzerine çalışma başlattı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.