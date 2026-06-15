Fenerbahçe'den Adeyemi freni

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi için nabız yokladı.



Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için Bundesliga devi, 35 milyon euro bonservis talep etti.



Sarı-lacivertliler, bu fiyat sonrasında; transfer girişimlerini başlamadan askıya aldı.



Yönetim alternatif isimler üzerine çalışma başlattı.



