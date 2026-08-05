05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-0
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-1
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-3

Talisca'dan 9 numara açıklaması

Anderson Talisca, Sturm Graz galibiyetinin ardından takım oyununa vurgu yaparken, kendi performansından da memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 23:20 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 23:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca'dan 9 numara açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takım performansına vurgu yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Anderson Talisca, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve çıktığı 3 resmi maçta 3 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, bireysel performansından önce takımın başarısının ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi.

Talisca, "Beni değil, bütün takımı tebrik etmemiz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BİR 9 NUMARA GOLÜ DİYEBİLİRİZ"

Attığı golü de değerlendiren Talisca, "Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor." dedi.

Pozisyonu hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.