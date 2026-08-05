Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor yine sezon öncesi logosunu değiştirdi. Logoda Petkim'in sahibi Socar'ın ambleminde olduğu gibi alev alan basketbol topu şekli yer aldı. Yeni logoyla ilgili yapılan paylaşımda, "Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz" ifadesine yer verildi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Petkimspor'a yeni logo
Aliağa Petkimspor, 2026-2027 sezonu öncesinde logosunu yenileyerek yeni tasarımını taraftarlarıyla paylaştı.
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