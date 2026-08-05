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Petkimspor'a yeni logo

Aliağa Petkimspor, 2026-2027 sezonu öncesinde logosunu yenileyerek yeni tasarımını taraftarlarıyla paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor'a yeni logo
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Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor yine sezon öncesi logosunu değiştirdi. Logoda Petkim'in sahibi Socar'ın ambleminde olduğu gibi alev alan basketbol topu şekli yer aldı. Yeni logoyla ilgili yapılan paylaşımda, "Geçmişimizden güç, Aliağa'mızdan enerji alıyoruz" ifadesine yer verildi.
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