Bruno Guimaraes Arsenal'da!

Arsenal, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Newcastle United forması giyen Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes'in transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
Taraflar arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, oyuncuyla kişisel şartlarda ise temmuz ayından bu yana anlaşmanın hazır olduğu aktarıldı.
87 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Transferin bonservis bedelinin 87 milyon euro olduğu öğrenildi.
Futbol kariyerine Brezilya'da başlayan Bruno Guimaraes, GO Audax ve Atletico PR formalarını giydikten sonra 2020 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha, 2022'de ise Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.
Taraflar arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, oyuncuyla kişisel şartlarda ise temmuz ayından bu yana anlaşmanın hazır olduğu aktarıldı.
87 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Transferin bonservis bedelinin 87 milyon euro olduğu öğrenildi.
Futbol kariyerine Brezilya'da başlayan Bruno Guimaraes, GO Audax ve Atletico PR formalarını giydikten sonra 2020 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha, 2022'de ise Newcastle United'ın yolunu tutmuştu.