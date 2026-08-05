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Beşiktaş'ta Milot Rashica için karar! Kalacak mı?

Midtjylland maçındaki etkili performansıyla Vincenzo Italiano'nun güvenini kazanan Milot Rashica'nın geleceği yeniden şekillendi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:04
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Milot Rashica için karar! Kalacak mı?
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Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON KARAR ITALIANO'NUN

Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı kulübe teklifler gelse de yönetim son kararı Teknik Direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktı.

Midtjyland ile oynanan rövanş mücadelesinde oyuna sonradan girmesine rağmen gol perdesini açan tecrübeli futbolcu o maçta ortaya koyduğu performansla hocasının gözüne girmeyi başardı.

SICAK BAKILMIYOR

Özellikle kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Italiano'nun astronomik bir teklif gelmemesi halinde Rashica'nın ayrılığına çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

Rashica geçen sezon 33 maçta şans bulurken 5 golün yanında yaptığı 11 asistle dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Midtyland ile oynanan iki maçta toplam 50 dakika süre aldı.

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