Beşiktaş'ta Milot Rashica için karar! Kalacak mı?

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Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı kulübe teklifler gelse de yönetim son kararı Teknik Direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktı.
Midtjyland ile oynanan rövanş mücadelesinde oyuna sonradan girmesine rağmen gol perdesini açan tecrübeli futbolcu o maçta ortaya koyduğu performansla hocasının gözüne girmeyi başardı.
SICAK BAKILMIYOR
Özellikle kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Italiano'nun astronomik bir teklif gelmemesi halinde Rashica'nın ayrılığına çok sıcak bakmadığı öğrenildi.
Rashica geçen sezon 33 maçta şans bulurken 5 golün yanında yaptığı 11 asistle dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Midtyland ile oynanan iki maçta toplam 50 dakika süre aldı.
Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı kulübe teklifler gelse de yönetim son kararı Teknik Direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktı.
Midtjyland ile oynanan rövanş mücadelesinde oyuna sonradan girmesine rağmen gol perdesini açan tecrübeli futbolcu o maçta ortaya koyduğu performansla hocasının gözüne girmeyi başardı.
SICAK BAKILMIYOR
Özellikle kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Italiano'nun astronomik bir teklif gelmemesi halinde Rashica'nın ayrılığına çok sıcak bakmadığı öğrenildi.
Rashica geçen sezon 33 maçta şans bulurken 5 golün yanında yaptığı 11 asistle dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Midtyland ile oynanan iki maçta toplam 50 dakika süre aldı.