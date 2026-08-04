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Jadon Sancho, 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor!

Manchester United ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Jadon Sancho, İngiltere 10. Lig takımlarından Flixton ile antrenmanlara çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jadon Sancho, 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor!
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İstediği teklifleri şu ana kadar alamayan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere 10. Lig takımlarından Flixton ile antrenmanlara çıkıyor.

Flixton'ın sahibi Christopher Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sancho, sadece formunu korumak ve kariyerinin bir sonraki aşamasına hazırlanmak için bireysel antrenman yapmak üzere tesislerimizi kullanıyor. Antrenman için Flixton'ı seçtiği için ona teşekkür ediyorum. Sancho'ya kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz." dedi.

85 MİLYON EURO ÖDENDİ

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla dikkat çeken Sancho, 2021 yazında tercihini Manchester United'dan yana kullanmış ve İngiliz ekibine 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Manchester United'da aradığını bulamayan Sancho, İngiliz ekibindeki kariyerinde; Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa gibi takımlara kiralanmıştı.

MANU PERFORMANSI

Manchester United forması altında toplamda 83 maçta süre bulan Jadon Sancho, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

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