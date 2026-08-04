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Nuggets'ın geleceği mercek altında: Gözler Jokic kararında

Denver Nuggets'ın geleceği ve Nikola Jokic'in bu yaz sözleşme uzatmaması, NBA genelinde büyük merak uyandırmış durumda.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nuggets'ın geleceği mercek altında: Gözler Jokic kararında
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Denver Nuggets'ın geleceği ve Nikola Jokic'in bu yaz sözleşme uzatmaması, NBA genelinde büyük merak uyandırmış durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA muhabiri Marc Stein, DNVR Nuggets Podcast'e yaptığı açıklamada birçok takımın Denver'ın geleceğini yakından takip ettiğini söyledi.

"Şu anda NBA genelinde Denver Nuggets'a çevrilmiş çok fazla göz var. Herkes bu takımın nereye gittiğini merak ediyor. Jokic üst üste ikinci yaz da sözleşme uzatabilirdi ama bunu yapmadı. Bunun tamamen finansal nedenlerden kaynaklandığını varsaysak bile diğer takımların konuşmasına ve durumu takip etmesine engel olamaz. Bu konu gündemde kalacak."

Geçtiğimiz sezon play-off ilk turunda elenen Nuggets, ligin en yüksek maaş bütçelerinden birine sahip olması nedeniyle yaz döneminde kadrosunu güçlendirmekte zorlanıyor.

Takımın Peyton Watson ile yürüttüğü kısıtlı serbest oyuncu görüşmelerinde de henüz önemli bir gelişme yaşanmadı.

Jokic ise dört yıl ve yaklaşık 278-280 milyon dolar değerindeki süper maksimum sözleşmeye imza atabilecek durumda olmasına rağmen, geçen yaz olduğu gibi bu teklifi kabul etmedi.

Sırp yıldızın, gelecek yaz imzalayacağı olası bir anlaşmayla çok daha yüksek kazanç elde edebileceği ve 37 yaşında yıllık 80 milyon dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Mevcut çekirdeğini koruyan Denver'da, Jokic'in uzatma kararının yarattığı belirsizlik yeni sezon öncesinde takım üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

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