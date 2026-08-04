Manor Solomon için transfer yarışı: Hull City de devrede

Tottenham Hotspur'da transfer döneminin son haftalarında kadro planlaması sürerken Manor Solomon'un takımdan ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE i Paper'ın haberine göre West Ham United, İsrailli kanat oyuncusunun transferinde önde bulunuyor. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
BEDEL 10-20 MİLYON STERLİN ARASINDA
Tottenham'ın Solomon'a yaklaşık 20 milyon sterlin (23 milyon euro) değer biçtiği aktarıldı.
Transferin 10 ila 20 milyon sterlin (13 - 23 milyon euro) arasında yapılacak bir teklifle sonuçlanabileceği, görüşmelerin hız kazanarak önümüzdeki günlerde anlaşmaya dönüşebileceği ifade edildi.
TOTTENHAM'DA 5 MAÇA ÇIKTI
Manor Solomon, 2023 yılında Fulham'dan bedelsiz olarak Tottenham'a transfer oldu. İsrailli futbolcu, Londra ekibinin A takımında 5 karşılaşmada görev yaptı.
Solomon daha sonra Leeds United, Villarreal ve Fiorentina'ya kiralandı.
DE ZERBI'NİN PLANLARINDA YOK
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin hazırlık maçlarında süre verdiği Solomon'u 2026-2027 sezonu planlarına dahil etmediği belirtildi.
İngiliz ekibinin transfer dönemi kapanmadan önce Solomon ile yollarını ayırmayı ve kadrosuna başka bir kanat oyuncusu katmayı planladığı aktarıldı.
BEDEL 10-20 MİLYON STERLİN ARASINDA
Tottenham'ın Solomon'a yaklaşık 20 milyon sterlin (23 milyon euro) değer biçtiği aktarıldı.
Transferin 10 ila 20 milyon sterlin (13 - 23 milyon euro) arasında yapılacak bir teklifle sonuçlanabileceği, görüşmelerin hız kazanarak önümüzdeki günlerde anlaşmaya dönüşebileceği ifade edildi.
TOTTENHAM'DA 5 MAÇA ÇIKTI
Manor Solomon, 2023 yılında Fulham'dan bedelsiz olarak Tottenham'a transfer oldu. İsrailli futbolcu, Londra ekibinin A takımında 5 karşılaşmada görev yaptı.
Solomon daha sonra Leeds United, Villarreal ve Fiorentina'ya kiralandı.
DE ZERBI'NİN PLANLARINDA YOK
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin hazırlık maçlarında süre verdiği Solomon'u 2026-2027 sezonu planlarına dahil etmediği belirtildi.
İngiliz ekibinin transfer dönemi kapanmadan önce Solomon ile yollarını ayırmayı ve kadrosuna başka bir kanat oyuncusu katmayı planladığı aktarıldı.