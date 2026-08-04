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Manor Solomon için transfer yarışı: Hull City de devrede

Tottenham'dan ayrılması beklenen Manor Solomon için West Ham United ile Hull City'nin transfer yarışına girdiği öne sürüldü. İngiliz kulübünün yaklaşık 20 milyon sterlin (23 milyon euro) değer biçtiği oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Manor Solomon için transfer yarışı: Hull City de devrede
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Tottenham Hotspur'da transfer döneminin son haftalarında kadro planlaması sürerken Manor Solomon'un takımdan ayrılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla i Paper'ın haberine göre West Ham United, İsrailli kanat oyuncusunun transferinde önde bulunuyor. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

BEDEL 10-20 MİLYON STERLİN ARASINDA

Tottenham'ın Solomon'a yaklaşık 20 milyon sterlin (23 milyon euro) değer biçtiği aktarıldı.

Transferin 10 ila 20 milyon sterlin (13 - 23 milyon euro) arasında yapılacak bir teklifle sonuçlanabileceği, görüşmelerin hız kazanarak önümüzdeki günlerde anlaşmaya dönüşebileceği ifade edildi.

TOTTENHAM'DA 5 MAÇA ÇIKTI

Manor Solomon, 2023 yılında Fulham'dan bedelsiz olarak Tottenham'a transfer oldu. İsrailli futbolcu, Londra ekibinin A takımında 5 karşılaşmada görev yaptı.

Solomon daha sonra Leeds United, Villarreal ve Fiorentina'ya kiralandı.

DE ZERBI'NİN PLANLARINDA YOK

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin hazırlık maçlarında süre verdiği Solomon'u 2026-2027 sezonu planlarına dahil etmediği belirtildi.

İngiliz ekibinin transfer dönemi kapanmadan önce Solomon ile yollarını ayırmayı ve kadrosuna başka bir kanat oyuncusu katmayı planladığı aktarıldı.

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