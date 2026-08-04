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Beşiktaş'ın orta saha harekatı: Musah & Diouf!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Serie A'da forma giyen Yunus Musah ve Andy Diouf'u gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Musah konusunda teknik heyetin hazırlayacağı rapora göre hareket edeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 08:17 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 08:20
Haber: Sabah
Beşiktaş'ın orta saha harekatı: Musah & Diouf!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda transfer rotasını İtalya'ya çevirdiği ve Serie A'da forma giyen iki genç oyuncuyu listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YUNUS MUSAH TEKNİK HEYETİN RAPORUNU BEKLİYOR

Beşiktaş'ın, Milan forması giyen Yunus Musah'ı geniş transfer listesine eklediği belirtildi.

Bir süre önce menajerler aracılığıyla siyah-beyazlıların gündemine gelen 23 yaşındaki futbolcu için teknik heyetin hazırlayacağı rapora göre hareket edileceği aktarıldı.

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek Musah, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sağ kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.

DİĞER ADAY ANDY DIOUF

Beşiktaş'ın orta saha transferindeki diğer adayının ise bonservisi Inter'de bulunan Andy Diouf olduğu ifade edildi.

Inter ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Andy Diouf, merkez orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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