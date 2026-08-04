Galatasaray'a Singo'dan kötü haber

Tatilden dönen Davinson Sanchez'e kavuşan Galatasaray, yıldız stoperle birlikte hazırlıklarına devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası'nda sakatlanan Wilfried Singo'nun ise iki haftaya daha ihtiyacı olduğu ve 14 Ağustos Cuma akşamı Çorum FK ile oynanacak lig maçına yetişmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray forması altında 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray forması altında 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.