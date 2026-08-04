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Fenerbahçe, Ryan Sessegnon'u listesine aldı

Fenerbahçe'nin, Archie Brown veya Jayden Oosterwolde'nin ayrılması halinde Fulham forması giyen Ryan Sessegnon için harekete geçebileceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin İngiliz kulübüyle önümüzdeki günlerde temas kurmayı planladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 08:07
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Ryan Sessegnon'u listesine aldı
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Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sol bek bölgesi için Fulham forması giyen Ryan Sessegnon'u gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin bu transferde Archie Brown ve Jayden Oosterwolde'nin geleceğine göre hareket edeceği belirtildi.

ARCHIE BROWN'A AVRUPA'DAN İLGİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremediği belirtilen Archie Brown'u İngiltere ve İspanya'dan üç kulübün takip ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Nathan Ake transferinin ardından sol bekte değerlendirmeyi planladığı Jayden Oosterwolde'nin menajerinin ise Fransa, İngiltere ve İtalya'dan birer kulüple görüşme yaptığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, iki oyuncunun geleceğine ilişkin teknik heyetle yaptığı toplantının ardından transfer planını belirlediği kaydedildi.

İLK ADAY RYAN SESSEGNON

Archie Brown veya Jayden Oosterwolde'nin ayrılması durumunda sol bek bölgesine takviye yapılacağı ve İsmail Kartal'ın bu mevki için düşündüğü ilk ismin Ryan Sessegnon olduğu belirtildi.

Fulham ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 26 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüyle önümüzdeki günlerde temas kurulacağı öne sürüldü. Transfer girişiminin Brown veya Oosterwolde'den birinin ayrılması halinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

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