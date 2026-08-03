Fulham, Real Madrid'den ikinci transferini açıkladı: Cesar Palacios

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'den Gonzalo Garcia transferini açıklamasının ardından bir transferi daha resmileştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, bu kez eflatun-beyazlıların 21 yaşındaki genç on numarası Cesar Palacios'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Palacios'un 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği, Real Madrid'in ise oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alacağı belirtildi.
21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşmeye imza atarken, Fulham'ın kontratı 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Genç futbolcu yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK DUYGULUYUM"
İmzanın ardından Fulham TV'ye konuşan Cesar Palacios, transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Burada olduğum için çok duyguluyum. Kariyerim adına bunun mükemmel bir adım olduğuna inanıyorum. Kulüp bana büyük bir güven gösteriyor ve ben de bunu sahada göstereceğim."
Kulüpten yapılan açıklamada, Palacios'un 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği, Real Madrid'in ise oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alacağı belirtildi.
21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Haziran 2031'e kadar geçerli sözleşmeye imza atarken, Fulham'ın kontratı 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Genç futbolcu yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK DUYGULUYUM"
İmzanın ardından Fulham TV'ye konuşan Cesar Palacios, transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Burada olduğum için çok duyguluyum. Kariyerim adına bunun mükemmel bir adım olduğuna inanıyorum. Kulüp bana büyük bir güven gösteriyor ve ben de bunu sahada göstereceğim."