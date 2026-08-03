Fulham, Gonzalo Garcia'yı duyurdu!

Fulham, Gonzalo Garcia ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 23:16 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 23:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fulham, Gonzalo Garcia'yı duyurdu!
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Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'in genç golcüsü Gonzalo Garcia'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 40 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforun 40 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan Real Madrid'e yüzde 30 pay karşılığında transfer edildiği belirtildi.

Gonzalo Garcia, kendisini 2031 yazına kadar Fulham'a bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, kulübün kontratı 1 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip olduğu ifade edildi.

FULHAM TARİHİNE GEÇTİ

Fulham, Gonzalo Garcia için ödediği 40 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birine imza attı.

İngiliz ekibi, Shakhtar Donetsk'ten Kevin'i de 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Böylece Gonzalo Garcia, Kevin ile birlikte Fulham tarihinin en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçti.

"ÇOK MUTLUYUM"

İmzayı attıktan sonra Fulham TV'ye konuşan Gonzalo Garcia, transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için çok minnettarım ve çok mutluyum. Bana duydukları güven için yönetime ve Arbeloa'ya teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum."



 

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