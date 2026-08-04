Osimhen'den birinci kaptanlığa ret!

Levent Tüzemen, Sabah'ta Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı maçı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüzemen, Victor Osimhen için gelen kaptanlık sorusuna yanıt verdi.
"BİRİNCİ KAPTAN OLMAM"
Osimhen'e kaptanlık verilmeli mi? Hazırlık maçında bandı alıp Yunus'a verdi...
Levent Tüzemen: "16 Temmuz'da Okan Buruk verdiği bir röportajda Osimhen için "Kaptanlarımızdan biri olacak" dedi. Yani 'Kaptanımız olacak' demedi. Rennes maçında iki kez kaptanlık Osimhen'e verildi. İlkinde Yunus'a, sonra da bandı Barış'a taktı. Osimhen, "Ben agresif bir yapıya sahibim. Birinci kaptan olmamalıyım" demiş. Benim önerim, Osimhen birinci kaptan olmayacaksa Davinson Sanchez olmalı. 'El Patron' lakaplı oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Yönetim ve Okan hoca bu önerimi düşünsün."
"BİRİNCİ KAPTAN OLMAM"
Osimhen'e kaptanlık verilmeli mi? Hazırlık maçında bandı alıp Yunus'a verdi...
Levent Tüzemen: "16 Temmuz'da Okan Buruk verdiği bir röportajda Osimhen için "Kaptanlarımızdan biri olacak" dedi. Yani 'Kaptanımız olacak' demedi. Rennes maçında iki kez kaptanlık Osimhen'e verildi. İlkinde Yunus'a, sonra da bandı Barış'a taktı. Osimhen, "Ben agresif bir yapıya sahibim. Birinci kaptan olmamalıyım" demiş. Benim önerim, Osimhen birinci kaptan olmayacaksa Davinson Sanchez olmalı. 'El Patron' lakaplı oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Yönetim ve Okan hoca bu önerimi düşünsün."