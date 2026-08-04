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Galatasaray'da eksikler duruyor!

Galatasaray, transfer dönemine "A+ yıldızlar" amacıyla girdi. Ancak sezonun başlamasına 10 gün kaldı. Birçok bölgede eksikler yine duruyor, stratejideki değişiklikler de soru işaretlerini artırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 08:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da eksikler duruyor!
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Galatasaray'da transfer döneminin başında dünya çapında yıldızlar konuşulurken süreç ilerledikçe hedefler değişti. A+ 10 numara planı yerini U23 kontenjanına uygun genç oyunculara bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10 NUMARA HALA YOK!

Bir önceki sezon ayrılan Dries Mertens'in ayrılığına rağmen doğal bir 10 numara transferi hala yapılamadı. Sezonun başlamasına günler kala bu bölgedeki belirsizlik devam ediyor.

SAVUNMA VE SANTRFOR

Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın arkasına güvenilecek bir stoper aylardır aranıyor. Ancak savunma rotasyonunu güçlendirecek transfer henüz gerçekleşmedi.

Victor Osimhen'in arkasında forma rekabeti oluşturacak bir santrfor transferi planlanmasına rağmen bu bölgedeki eksik giderilemedi. Hücum hattında tek alternatifle sezona girme ihtimali doğdu. Bir dönem 8 numara öncelik olurken daha sonra 10 numara öne çıktı.

MARIO LEMINA

Kış transfer döneminde, "Lemina'nın gencini arıyoruz" denmesine rağmen Gabonlu yıldızla sözleşme uzatıldı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, transfer döneminde yaşanan bu gelişmeler nedeniyle yönetime tepki gösterdi.  

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