Darwin Nunez'in temsilcisi İstanbul'a geliyor!

Yeni sezon öncesinde golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez konusunda önemli mesafe katettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Uruguaylı forvetin kiralanması konusunda Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELECEK
Haberde Suudi Arabistan ekibinin de Nunez'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği belirtildi.
Yıldız futbolcunun temsilcisinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle görüşme yapması bekleniyor. Transfer sürecinin bu görüşmenin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
NUNEZ TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Darwin Nunez'in de Beşiktaş forması giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Geçen sezon Al Hilal formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı golcü, 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek 14 gole katkı sağladı.
Nunez'in Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELECEK
Haberde Suudi Arabistan ekibinin de Nunez'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmasına onay verdiği belirtildi.
Yıldız futbolcunun temsilcisinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle görüşme yapması bekleniyor. Transfer sürecinin bu görüşmenin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
NUNEZ TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Darwin Nunez'in de Beşiktaş forması giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Geçen sezon Al Hilal formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı golcü, 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek 14 gole katkı sağladı.
Nunez'in Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.