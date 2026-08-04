Gaziantep'ten Halil Dervişoğlu atağı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan kampında sürdürürken, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yönetimin, bonservisi Galatasaray'da bulunan 26 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, Karadeniz temsilcisinde 26 maçta 5 kez ağları havalandırdı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yönetimin, bonservisi Galatasaray'da bulunan 26 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, Karadeniz temsilcisinde 26 maçta 5 kez ağları havalandırdı.