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Zeynep Sönmez, Kanada'da tur atladı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 10:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Kanada'da tur atladı
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 1 saat 34 dakika sonunda 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Elvina Kalieva ile karşılaşacak.

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