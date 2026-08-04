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Beşiktaş'ta Amir çıkmazı: Süper Lig'den talibi var

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'taki durumu henüz netleşmedi. Konyaspor'un yanı sıra Championship ekiplerinin de 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:01
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Amir çıkmazı: Süper Lig'den talibi var
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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürerken Amir Hadziahmetovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu hakkında verilecek karar merak ediliyor.

ITALIANO FARKLI BİR PROFİL ARIYOR

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in Amir Hadziahmetovic hakkında olumlu ifadeler kullandığı belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ise oyun planında orta saha için farklı bir oyuncu profili aradığı aktarıldı.

KONYASPOR DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Amir Hadziahmetovic'e Süper Lig'den ilgi olduğu, eski kulübü Konyaspor'un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Konya temsilcisinin 29 yaşındaki futbolcunun vereceği kararı beklediği ifade edildi. Geçen sezon Hull City formasıyla gösterdiği performansın ardından Amir'e Championship ekiplerinden de ilgi bulunduğu belirtildi.

KARAR VERMEK İÇİN ACELE ETMİYOR

Amir Hadziahmetovic'in kendisine gelen teklifleri ayrıntılı şekilde değerlendirdiği ve geleceğine ilişkin doğru kararı vermek için acele etmediği aktarıldı.

Bosna-Hersekli oyuncu, geçen sezon Hull City formasıyla 41 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

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