Fenerbahçe Avrupa'daki iç saha gücüne güveniyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedeflediği karşılaşmada Avrupa kupalarında Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlara güveniyor.
SON 30 MAÇTA 19 GALİBİYET
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahasında 30 Avrupa kupası maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken yalnızca 5 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe bu süreçte Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze karşısında galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertli ekip; Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı. Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.
SON DÖRT SEZONDA AVRUPA'DA İLERLEDİ
Fenerbahçe, son dört sezonda Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu süreçte bir kez çeyrek final, iki kez de son 16 turu oynadı.
Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turuna yükselmek için play-off mücadelesi verdi.
İSMAİL KARTAL İLE ÇEYREK FİNAL
Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi daha önce çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde penaltı atışlarının ardından Olympiakos'a elendi.
Fenerbahçe, söz konusu sezonda Avrupa kupalarında çıktığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kadıköy'de oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.
KADIKÖY'DE 150 MAÇTA 77 GALİBİYET
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında taraftarı önünde oynadığı 150 karşılaşmada 77 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 mağlubiyet aldı.
İlk iç saha Avrupa maçını 13 Eylül 1959'da Macaristan temsilcisi Csepel ile oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki iç saha karşılaşmalarında rakip fileleri 217 kez havalandırırken kalesinde 144 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDAKİ İÇ SAHA PERFORMANSI
SON 30 MAÇTA 19 GALİBİYET
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahasında 30 Avrupa kupası maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken yalnızca 5 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe bu süreçte Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze karşısında galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertli ekip; Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı. Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.
SON DÖRT SEZONDA AVRUPA'DA İLERLEDİ
Fenerbahçe, son dört sezonda Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu süreçte bir kez çeyrek final, iki kez de son 16 turu oynadı.
Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turuna yükselmek için play-off mücadelesi verdi.
İSMAİL KARTAL İLE ÇEYREK FİNAL
Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi daha önce çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.
Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde penaltı atışlarının ardından Olympiakos'a elendi.
Fenerbahçe, söz konusu sezonda Avrupa kupalarında çıktığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kadıköy'de oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.
KADIKÖY'DE 150 MAÇTA 77 GALİBİYET
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında taraftarı önünde oynadığı 150 karşılaşmada 77 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 mağlubiyet aldı.
İlk iç saha Avrupa maçını 13 Eylül 1959'da Macaristan temsilcisi Csepel ile oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki iç saha karşılaşmalarında rakip fileleri 217 kez havalandırırken kalesinde 144 gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDAKİ İÇ SAHA PERFORMANSI
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| UEFA Kupası
| 27
| 14
| 4
| 9
| UEFA Avrupa Ligi
| 52
| 28
| 15
| 9
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 16
| 6
| 3
| 7
| UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
| 22
| 10
| 8
| 4
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 20
| 9
| 2
| 9
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 3
| 1
| 0
| UEFA Konferans Ligi
| 9
| 7
| 0
| 2
| TOPLAM
| 150
| 77
| 33
| 40