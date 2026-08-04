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19:00
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20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Fenerbahçe Avrupa'daki iç saha gücüne güveniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki iç saha performansına güveniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Avrupa'daki iç saha gücüne güveniyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedeflediği karşılaşmada Avrupa kupalarında Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlara güveniyor.

SON 30 MAÇTA 19 GALİBİYET

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Dinamo Kiev'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahasında 30 Avrupa kupası maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken yalnızca 5 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe bu süreçte Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze karşısında galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli ekip; Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı. Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

SON DÖRT SEZONDA AVRUPA'DA İLERLEDİ

Fenerbahçe, son dört sezonda Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu süreçte bir kez çeyrek final, iki kez de son 16 turu oynadı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turuna yükselmek için play-off mücadelesi verdi.

İSMAİL KARTAL İLE ÇEYREK FİNAL

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi daha önce çalıştırdığı 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde penaltı atışlarının ardından Olympiakos'a elendi.

Fenerbahçe, söz konusu sezonda Avrupa kupalarında çıktığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kadıköy'de oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

KADIKÖY'DE 150 MAÇTA 77 GALİBİYET

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında taraftarı önünde oynadığı 150 karşılaşmada 77 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 mağlubiyet aldı.

İlk iç saha Avrupa maçını 13 Eylül 1959'da Macaristan temsilcisi Csepel ile oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki iç saha karşılaşmalarında rakip fileleri 217 kez havalandırırken kalesinde 144 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İÇ SAHA PERFORMANSI


Organizasyon

 O

 G

 B

 M
UEFA Kupası

 27

 14

 4

 9
UEFA Avrupa Ligi

 52

 28

 15

 9
Şampiyon Kulüpler Kupası

 16

 6

 3

 7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

 22

 10

 8

 4
UEFA Şampiyonlar Ligi

 20

 9

 2

 9
Kupa Galipleri Kupası

 4

 3

 1

 0
UEFA Konferans Ligi

 9

 7

 0

 2
TOPLAM

 150

 77

 33

 40
 

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