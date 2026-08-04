Oğuz Aydın için Avrupa'da transfer yarışı

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan önemli ve çok sayıda talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
Matteo Moretto'nun haberine göre, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.
25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonpor iddiaları gündeme gelmişti.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.
25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonpor iddiaları gündeme gelmişti.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.