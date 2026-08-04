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Oğuz Aydın için Avrupa'da transfer yarışı

Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu Oğuz Aydın ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 10:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Oğuz Aydın için Avrupa'da transfer yarışı
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Matteo Moretto'nun haberine göre, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.

25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonpor iddiaları gündeme gelmişti.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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