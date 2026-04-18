CarrefourSA satıldı mı?? Satın almanın perde arkası!

Market alışverişlerini yıllardır bu dev zincirden yapan tüketiciler ve piyasa takipçileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur Fransız-Türk ortaklığı gerçekten bitti mi?

Kısa ve net cevap: Evet! Türkiye'nin perakende devi CarrefourSA resmen satıldı! Şirketin hisselerinin büyük bir çoğunluğu, bünyesinde A101 marketler zincirini de barındıran "Yeni Mağazacılık A.Ş." firmasına devredilmiştir.

17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Hisse Satış Anlaşması ve ardından gelen KAP duyurusuyla birlikte, perakende sektöründeki bu dev operasyon gün yüzüne çıktı.

Bu dev satın alma operasyonu, şirketin iki dev ortağının hisselerini kapsıyor. Satış anlaşmasına göre:

Sabancı Holding: Elinde bulundurduğu %57,12 oranındaki CarrefourSA hisselerinin tamamını Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrediyor.

Carrefour Nederland BV (Fransız Ortak): Elinde bulundurduğu %32,16 oranındaki hisselerinin tamamını devrediyor.

Bu devir işlemleriyle birlikte Yeni Mağazacılık A.Ş., CarrefourSA sermayesinin toplam %89,28'lik devasa bir kısmına sahip olarak şirketin yönetim kontrolünü resmen eline alıyor. Kısacası, Sabancı Holding ve Fransız Carrefour'un, CarrefourSA markası altındaki ortaklığı tamamen sona eriyor!

Piyasalarda en çok merak edilen konulardan biri de bu dev satışın rakamsal boyutu oldu. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, CarrefourSA'nın bu devir işlemi, şirketin toplam 325 MİLYON DOLARLIK firma değeri (Enterprise Value) baz alınarak gerçekleştirilecek. Nihai ödeme tutarı ise devir işlemlerinin kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi hesaplamalarının ardından kesinleşecek.

Vatandaşların en büyük korkularından biri olan "CarrefourSA marketleri A101 tabelası mı asacak?" sorusuna da hemen yanıt verelim: Hayır.

Yeni Mağazacılık A.Ş. yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre; A101 ve CarrefourSA birbirinden tamamen farklı konseptlere (indirim marketi ve süpermarket/hipermarket) sahip oldukları için kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız bir şekilde faaliyet göstermeye devam edecekler. Herhangi bir marka birleşmesi veya tabela değişikliği planlanmıyor.