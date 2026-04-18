Haber Tarihi: 18 Nisan 2026 11:42 -
Güncelleme Tarihi:
18 Nisan 2026 11:42
CarrefourSA satıldı mı?? Satın almanın perde arkası!
Türkiye perakende ve market sektöründe kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yaratan o devasa iddialar sonunda resmiyet kazandı! Uzun bir süredir ekonomi kulislerinde dilden dile dolaşan "Sabancı Holding CarrefourSA'yı satıyor" dedikoduları, dün akşam (17 Nisan 2026) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan flaş bir bildirimle gerçeğe dönüştü. Milyonlarca müşterisi bulunan ve Türkiye'nin en köklü süpermarket zincirlerinden biri olan CarrefourSA'nın hisse devir işlemleri için imzalar atıldı. Arama motorlarında sabahtan bu yana "CarrefourSA satıldı mı? CarrefourSA kime satıldı, yeni sahibi kim? A101, CarrefourSA'yı mı aldı?" sorguları fırtınalar koparıyor. İşte perakende sektöründe dengeleri baştan aşağı değiştirecek o devasa satışın tüm mali detayları ve merak edilenler...
Market alışverişlerini yıllardır bu dev zincirden yapan tüketiciler ve piyasa takipçileri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur Fransız-Türk ortaklığı gerçekten bitti mi?
CARREFOURSA SATILDI MI, YENİ SAHİBİ KİM OLDU? (NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Evet! Türkiye'nin perakende devi CarrefourSA resmen satıldı! Şirketin hisselerinin büyük bir çoğunluğu, bünyesinde A101 marketler zincirini de barındıran "Yeni Mağazacılık A.Ş." firmasına devredilmiştir.17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Hisse Satış Anlaşması ve ardından gelen KAP duyurusuyla birlikte, perakende sektöründeki bu dev operasyon gün yüzüne çıktı.HİSSELER NASIL DEVREDİLDİ, ORTAKLIK BİTTİ Mİ?Bu dev satın alma operasyonu, şirketin iki dev ortağının hisselerini kapsıyor. Satış anlaşmasına göre:Sabancı Holding: Elinde bulundurduğu %57,12 oranındaki CarrefourSA hisselerinin tamamını Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrediyor.Carrefour Nederland BV (Fransız Ortak): Elinde bulundurduğu %32,16 oranındaki hisselerinin tamamını devrediyor.Bu devir işlemleriyle birlikte Yeni Mağazacılık A.Ş., CarrefourSA sermayesinin toplam %89,28'lik devasa bir kısmına sahip olarak şirketin yönetim kontrolünü resmen eline alıyor. Kısacası, Sabancı Holding ve Fransız Carrefour'un, CarrefourSA markası altındaki ortaklığı tamamen sona eriyor!CARREFOURSA NE KADARA SATILDI? (FİRMA DEĞERİ)Piyasalarda en çok merak edilen konulardan biri de bu dev satışın rakamsal boyutu oldu. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, CarrefourSA'nın bu devir işlemi, şirketin toplam 325 MİLYON DOLARLIK firma değeri (Enterprise Value) baz alınarak gerçekleştirilecek. Nihai ödeme tutarı ise devir işlemlerinin kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi hesaplamalarının ardından kesinleşecek.
CARREFOURSA MARKETLERİ KAPANACAK MI, A101 Mİ OLACAK?Vatandaşların en büyük korkularından biri olan "CarrefourSA marketleri A101 tabelası mı asacak?" sorusuna da hemen yanıt verelim: Hayır.Yeni Mağazacılık A.Ş. yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre; A101 ve CarrefourSA birbirinden tamamen farklı konseptlere (indirim marketi ve süpermarket/hipermarket) sahip oldukları için kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız bir şekilde faaliyet göstermeye devam edecekler. Herhangi bir marka birleşmesi veya tabela değişikliği planlanmıyor.
