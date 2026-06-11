Erden Timur hakkında tahliye kararı!

DHA: "Futbolda Bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi."

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calendar 11 Haziran 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 16:44
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Erden Timur hakkında tahliye kararı!
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"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

DHA: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 29 Aralık 2025'te tutuklanan Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'imza verme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi."

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