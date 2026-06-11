Sivasspor'un olağan genel kurulu, 22 Haziran'a ertelendi

Sivasspor'da 13 Haziran'da yapılması planan olağan genel kurul 22 Haziran'a ertelendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'un olağan genel kurulu, 22 Haziran'a ertelendi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Yavuz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun öncülüğünde başkan ve yönetim kurulunun oluşmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Daha önce 13 Haziran'da yapılması planlanan olağan genel kurulunun ertelendiğini hatırlatan Yavuz, "Sağlıklı bir yönetim oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken genel kurul toplantısı 22 Haziran Pazartesi gün saat 18.00'de TSO Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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