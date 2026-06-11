Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ı transfer etti

29 yaşındaki pasor Sıla Çalışkan, yeni sezona Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 21:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ı transfer etti
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımı'mız, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli pasör Sıla Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Sıla Çalışkan'ı yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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