Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ı transfer etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımı'mız, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli pasör Sıla Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Sıla Çalışkan'ı yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol A Takımı'mız, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında milli pasör Sıla Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Sıla Çalışkan'ı yeniden aramızda görmekten mutluluk duyuyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.