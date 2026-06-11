Akhisarspor farklı isimle amatörde

Bir dönem Süper Lig'de yarışan Akhisarspor farklı isimle önümüzdeki sezon amatörde yarışacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 17:25 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 17:36
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Akhisarspor farklı isimle amatörde
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Türkiye'nin ilk Anadolu ilçe takımı olarak 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, farklı bir kulübün çatısı altında amatör liglere dönüyor. Süper Lig'den Avrupa Ligi'nde de yer aldığı 2018-2019 sezonunda düştükten sonra mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyince 5 yıl içinde amatöre gerileyen Akhisarspor son iki sezondur A takım seviyesinde liglere katılamadı. 3'üncü Lig'ten 2024'te düşmesinin ardından önceki sezon Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayıp gençlerle mücadele etmeye çalışan Akigo, Kasım 2024'te ligden çekildi.

Geçen sezon Manisa Süper Amatör Lig'e de katılmayan Akhisarspor'un yeni sezonda Akhisar 1970 Spor Kulübü'ne devralacağı açıklandı. Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, "Transfer yasağımız kalkana kadar pilot takım uygulaması yapacağız. Akhisar'da Akhisarspor liglere çıkana kadar Akhisar 1970 Spor Kulübü de bünyemize geçmiştir. Süper amatörde mücadele edecek olan takımımıza başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. Geçen sezon Akhisar 45 FSK ilçeyi Bölgesel Amatör Lig'de temsil ederek maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamıştı. Akhisarspor Süper Lig'de yer aldığı dönemde Galatasaray'la art arda 4 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Brezilyalı dünya yıldızı Roberto Carlos gibi isimler takımda teknik direktörlük yapmıştı.

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