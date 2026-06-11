Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'dan beşiktaş'a 2 kötü, 1 iyi haber geldi.
3 FUTBOLCU İÇİN KARAR
İtalyan teknik adam, Bologna forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 3 futbolcu ile ilgili kararını verdi.
KALMALARINI İSTİYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Tedesco, Beşiktaş'ın gündemine gelen Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un takımda tutulmasını istiyor. İki futbolcu da Tedesco'nun planlarında önemli bir yer tutuyor.
Bologna forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nicolo Cambiaghi ise iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabilir.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER RAKİPLERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlılara istediği Cambiaghi ile İtalya'dan Como ve Fiorentina da ilgileniyor.
3 FUTBOLCU İÇİN KARAR
İtalyan teknik adam, Bologna forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 3 futbolcu ile ilgili kararını verdi.
KALMALARINI İSTİYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Tedesco, Beşiktaş'ın gündemine gelen Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un takımda tutulmasını istiyor. İki futbolcu da Tedesco'nun planlarında önemli bir yer tutuyor.
Bologna forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nicolo Cambiaghi ise iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabilir.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER RAKİPLERİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlılara istediği Cambiaghi ile İtalya'dan Como ve Fiorentina da ilgileniyor.