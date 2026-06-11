Domenico Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 iyi haber!

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istiyor. Nicolo Cambiaghi ise iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Domenico Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 iyi haber!
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Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'dan beşiktaş'a 2 kötü, 1 iyi haber geldi.

3 FUTBOLCU İÇİN KARAR

İtalyan teknik adam, Bologna forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 3 futbolcu ile ilgili kararını verdi.

KALMALARINI İSTİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Tedesco, Beşiktaş'ın gündemine gelen Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un takımda tutulmasını istiyor. İki futbolcu da Tedesco'nun planlarında önemli bir yer tutuyor.

Bologna forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nicolo Cambiaghi ise iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabilir.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER RAKİPLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun siyah-beyazlılara istediği Cambiaghi ile İtalya'dan Como ve Fiorentina da ilgileniyor.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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