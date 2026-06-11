Galatasaray'dan fırsat hamlesi: Joao Gomes

Galatasaray, İngiliz Ligi ekiplerinden Wolves'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı oyuncu için maliyet araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN ONAY
İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Gomes için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
TRANSFER KOZLARI
Galatasaray, Wolves'in küme düşmesi ve Şampiyonlar Ligi faktörlerini Gomes transferinde kullanmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Wolves'ta 41 maça çıkan Sambacı orta saha, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Brezilyá Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Gomes, 2023 yılında Flamengo'dan İngiliz ekibine 18.7 milyon euroya transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı oyuncu için maliyet araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN ONAY
İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Gomes için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
TRANSFER KOZLARI
Galatasaray, Wolves'in küme düşmesi ve Şampiyonlar Ligi faktörlerini Gomes transferinde kullanmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Wolves'ta 41 maça çıkan Sambacı orta saha, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Brezilyá Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Gomes, 2023 yılında Flamengo'dan İngiliz ekibine 18.7 milyon euroya transfer olmuştu.