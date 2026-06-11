Galatasaray'dan fırsat hamlesi: Joao Gomes

Galatasaray, Premier Lig'den düşen Wolves'te forma giyen orta saha oyuncusu Joao Gomes için maliyet araştırmalarına başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan fırsat hamlesi: Joao Gomes
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Galatasaray, İngiliz Ligi ekiplerinden Wolves'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı oyuncu için maliyet araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN ONAY

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Gomes için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

TRANSFER KOZLARI

Galatasaray, Wolves'in küme düşmesi ve Şampiyonlar Ligi faktörlerini Gomes transferinde kullanmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Wolves'ta 41 maça çıkan Sambacı orta saha, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Brezilyá Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Gomes, 2023 yılında Flamengo'dan İngiliz ekibine 18.7 milyon euroya transfer olmuştu.

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