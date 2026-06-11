Altay'da Ferhat vatani görevde

Altay'ın santrforu Ferhat Öncel, vatani görevini yapmak üzere askere gitti

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calendar 11 Haziran 2026 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 17:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ferhat vatani görevde
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen santrfor Ferhat Öncel'in (20) vatani görevini yapmak üzere askeri birliğine katıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve 2024'te 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan genç forvetin bedelli askerlik hizmeti kapsamında Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda askeri eğitim göreceği bildirildi.

Geçen sezon A takım formasıyla 3'üncü Lig'de 1 kez forma giyen Ferhat, askerlik görevini tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıklarında yer alabilecek.

Genç krampon altyapıda U19, U17 ve U16 takımlarında oynadı.
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