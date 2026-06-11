Beşiktaş GAİN, Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan'ın sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Conor Morgan'ın sözleşmesi yenilendi.



Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Conor Morgan ile yola devam! 2024-2025 sezonunda takımımıza dahil olan Conor Morgan ile sözleşme yeniledik. Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Conor Morgan, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlılarla çıktığı 31 maçta 9,71 sayı, 4,52 ribaunt ve 1,77 asist ortalamaları yakaladı.



