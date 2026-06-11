Milli dartçılar, Slovakya'da 13 madalya kazandı

Milli dartçılar 2026 Elektronik Dart Avrupa Şampiyona'sında toplam 13 madalya kazandı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli dartçılar, Slovakya'da 13 madalya kazandı
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Milli dartçılar, Slovakya'nın 2026 Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu açıklamasına göre Samorin kentinde yapılan organizasyonda Elif Dilara Davulcu, 18 yaş altı kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, İlayda Çolak aynı kategoride gümüş madalya kazandı.

Genç erkeklerde Faruk Berkay Atasayar ikinci, Kerem Çalıkıran ise üçüncü sırayı aldı.

Açık kategoride Kerem Çalıkıran ve Emine Dursun altın madalya kazanırken, Elif Dilara Davulcu, Hüseyin Efe Karcı ve Emine Dursun bronz madalyanın sahibi oldu.

Karışık çiftlerde Mustafa Özer ile Havvanur Karaman ikilisi Avrupa ikinciliğine ulaşırken, 18 yaş altı milli takım ile 18 yaş altı çiftler ekibi altın madalya kazandı.

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