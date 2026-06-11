Fatih Kurucuk resmen Fethiyespor'da!

İMZALAR TÖRENLE ATILDI

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor, savunma hattını daha önce de kulüpte görev yapmış tanıdık bir isimle güçlendirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk'un transfer işlemlerini tamamlayarak resmi duyuruyu gerçekleştirdi.Fethiye temsilcisinden transfere ilişkin yapılan resmi açıklamada, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli savunmacı ile kesin anlaşma sağlandığı ifade edildi. Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in de katılım sağladığı imza töreninde, Fatih Kurucuk kendisini yeniden lacivert-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.Gerçekleştirilen transfer duyurusunda, 28 yaşındaki oyuncunun kariyer geçmişine de yer verildi. Daha önce 2016-2017 sezonunda da Fethiyespor formasını terleten Fatih Kurucuk'un, kariyeri boyunca sırasıyla Göztepe, Bandırmaspor, Hatayspor, Adanaspor ve Sarıyer takımlarında da görev yaptığı hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda kulüp yönetimi, tecrübeli stopere yeniden "hoş geldin" diyerek lacivert-beyazlı forma altında başarı dileklerinde bulundu.