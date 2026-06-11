Fatih Kurucuk resmen Fethiyespor'da!

2. Lig temsilcisi Fethiyespor, daha önce prensipte el sıkıştığı 28 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Geçmişte de lacivert-beyazlı formayı giyen tecrübeli stoper, düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 16:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fatih Kurucuk resmen Fethiyespor'da!
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TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor, savunma hattını daha önce de kulüpte görev yapmış tanıdık bir isimle güçlendirdi. Lacivert-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk'un transfer işlemlerini tamamlayarak resmi duyuruyu gerçekleştirdi.



İMZALAR TÖRENLE ATILDI

Fethiye temsilcisinden transfere ilişkin yapılan resmi açıklamada, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli savunmacı ile kesin anlaşma sağlandığı ifade edildi. Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in de katılım sağladığı imza töreninde, Fatih Kurucuk kendisini yeniden lacivert-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Gerçekleştirilen transfer duyurusunda, 28 yaşındaki oyuncunun kariyer geçmişine de yer verildi. Daha önce 2016-2017 sezonunda da Fethiyespor formasını terleten Fatih Kurucuk'un, kariyeri boyunca sırasıyla Göztepe, Bandırmaspor, Hatayspor, Adanaspor ve Sarıyer takımlarında da görev yaptığı hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda kulüp yönetimi, tecrübeli stopere yeniden "hoş geldin" diyerek lacivert-beyazlı forma altında başarı dileklerinde bulundu.

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