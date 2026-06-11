Bayern Münih'te Ismael Saibari için geri sayım!

Bayern Münih, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



BAYERN'İN TEKLİFİ



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Bayern Münih, PSV'nin istediği 50 milyon euro'nun ardından 25 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro önerdi.



Bayern Münih, 45 milyon euro'nun yanı sıra PSV'ye 5 milyon euro da bonus teklif etti.



RESMİYET BEKLENİYOR



Ismael Saibari, Bayern Münih'e transferi için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bayern Münih'in, teklifinin ardından kısa süre içerisinde transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.



Ismael Saibari, Bayern Münih'e transferinin resmiyet kazanmasının ardından Alman deviyle 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.



SEZON PERFORMANSI



PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Ismael Saibari, 19 gol attı ve 9 asist yaptı.







