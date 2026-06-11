Teun Koopmeiners'ten Galatasaray'a ret!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına da erkenden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılara, istediği yıldızdan cevap geldi.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'e teklif yaptı.
KABUL ETMEDİ
Haberin detaylarında ise Hollandalı yıldız oyuncunun, İtalya'da kariyerine devam etmek istediği için sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi reddettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkan Teun Koopmeiners bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılara, istediği yıldızdan cevap geldi.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'e teklif yaptı.
KABUL ETMEDİ
Haberin detaylarında ise Hollandalı yıldız oyuncunun, İtalya'da kariyerine devam etmek istediği için sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi reddettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkan Teun Koopmeiners bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.