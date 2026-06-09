Haber Tarihi: 09 Haziran 2026 12:00 - Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 12:00

Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı? Yargıtay açıkladı

Hafta sonu izinleri yıllık izinden düşer mi sorusuna Yargıtay'dan önemli bir açıklama geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yıllık ücretli izin hesaplamaları konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden düşülemeyeceğine hükmederek, iş hayatında uzun süredir devam eden bir karmaşaya son verdi. Yargıtay'ın kararının detayları da belli oldu. Peki, Yargıtay yıllık izin kararına göre hafta sonu tatili yıllık izinden düşer mi, hangi durumlarda ve kaç gün haftalık izinden sayılır? Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı? İşte, o detaylar

Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı? Yargıtay açıkladı
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Yargıtay'ın yıllık izin sürecinde haftalık izin kararı, işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanırken karşılaştıkları önemli bir sorunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce bazı işverenler tarafından yıllık izin süresine dahil edilen hafta tatili (genellikle Cumartesi ve Pazar) ve ulusal bayram günleri, artık izin süresinden sayılmayacak. Bu durum, işçilerin fiilen kullandıkları izin günlerinin artması anlamına geliyor. Kararın temel dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56/5 maddesi oluyor. Bu madde açıkça, "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz" hükmünü içeriyor. Yargıtay, bu hükmü emsal kararında net bir şekilde vurgulayarak, işverenlerin bu kurala uyması gerektiğini belirtti.
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE YILLIK İZİN KARARI
Karara konu olan davada, bir işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunuyordu. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sunmuştu. Ancak Yargıtay, izin tarihleri arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti. Kanun gereği bu 4 günün izinden sayılamayacağı için, işçinin aslında 24 gün izin kullandığı ve henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti. Yüksek Mahkeme, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni olduğu için haftalık izni her hafta için 1 gün olarak hesapladı.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENDE
Yargıtay kararı, yıllık izin kullanımının ispat yükümlülüğünün işverene ait olduğunu da bir kez daha hatırlattı. İşverenler, işçinin yıllık izinlerini kurallara uygun şekilde kullandığını veya ücretini eksiksiz aldığını yazılı belgelerle kanıtlamak zorunda. Bu durum, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının ve bordrolama sistemlerinin izin hesaplama modüllerini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor; aksi takdirde ciddi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yapılıyor.

ÇALIŞAN HAKLARI GÜÇLENİYOR
Bu emsal karar, çalışanların yıllık izin haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Artık yıllık izin hesaplamalarında sadece takvim günleri değil, izin dönemine denk gelen hafta tatili ve resmi tatiller de ayrıca dikkate alınacak. Yargıtay'ın bu kararı, işçilerin dinlenme haklarını güvence altına alırken, işverenlere de yasalara uygun hareket etme konusunda net bir yol haritası sunuyor.






















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