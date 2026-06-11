Galatasaray, Lucas Beraldo için yeniden devrede

Galatasaray, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda birkaç sezondur kadrosuna katmak istediği Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo'yu yeniden gündemine aldı.
Yönetimin listesinde, geçen yaz da düşünülen iki isim bulunuyor. Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo listede yer alıyor.
20 MİLYON EURO
İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
Lucumi için İtalyan kulübünün kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. Lucas Beraldo bu sezon da Paris Saint Germain'de istediği süreyi bulamadı.
KİRALAMA FORMÜLÜ
TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı savunmacı ile Bundesliga ekipleri de ilgileniyor. Galatasaray yönetimin, Beraldo'yu kiralama seçeneği üzerinde durduğu ifade edildi.
PSG PERFORMANSI
Paris Saint-Germain, 2023-2024 sezonunda Sao Paulo'dan 20 milyon bonservis bedeli karşılığında Beraldo'yu kadrosuna katmıştı. Brezilyalı stoper, PSG'de 87 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Yönetimin listesinde, geçen yaz da düşünülen iki isim bulunuyor. Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo listede yer alıyor.
20 MİLYON EURO
İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI
Lucumi için İtalyan kulübünün kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. Lucas Beraldo bu sezon da Paris Saint Germain'de istediği süreyi bulamadı.
KİRALAMA FORMÜLÜ
TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı savunmacı ile Bundesliga ekipleri de ilgileniyor. Galatasaray yönetimin, Beraldo'yu kiralama seçeneği üzerinde durduğu ifade edildi.
PSG PERFORMANSI
Paris Saint-Germain, 2023-2024 sezonunda Sao Paulo'dan 20 milyon bonservis bedeli karşılığında Beraldo'yu kadrosuna katmıştı. Brezilyalı stoper, PSG'de 87 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.