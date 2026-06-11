Galatasaray, Lucas Beraldo için yeniden devrede

Galatasaray, Paris Saint-Germain forması giyen savunma oyuncusu Lucas Beraldo için yeniden devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray, Lucas Beraldo için yeniden devrede
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Galatasaray, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda birkaç sezondur kadrosuna katmak istediği Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo'yu yeniden gündemine aldı.

Yönetimin listesinde, geçen yaz da düşünülen iki isim bulunuyor. Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo listede yer alıyor.

20 MİLYON EURO
İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

Lucumi için İtalyan kulübünün kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. Lucas Beraldo bu sezon da Paris Saint Germain'de istediği süreyi bulamadı.

KİRALAMA FORMÜLÜ

TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı savunmacı ile Bundesliga ekipleri de ilgileniyor. Galatasaray yönetimin, Beraldo'yu kiralama seçeneği üzerinde durduğu ifade edildi.

PSG PERFORMANSI

Paris Saint-Germain, 2023-2024 sezonunda Sao Paulo'dan 20 milyon bonservis bedeli karşılığında Beraldo'yu kadrosuna katmıştı. Brezilyalı stoper, PSG'de 87 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
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6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
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