Toronto, 2026 Dünya Kupası'na hazır!

Futbolda köklü bir geçmişe sahip olan Toronto, uluslararası arenada birçok organizasyonu başarıyla düzenledi. Kanada'nın 1957'deki FIFA Dünya Kupası elemelerine ilk katılımından bu yana şehir; 1976 Olimpiyat Futbol Turnuvası, 1998 CONCACAF Kadınlar Şampiyonası ve 2014 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası gibi turnuvaların adresi oldu.



MİLLİ TAKIMLARIN GÖZDESİ



2017 yılında MLS Cup finalinin oynandığı ve Toronto FC'nin şampiyonluğuyla binlerce taraftarın sokaklara döküldüğü şehir, Kanada erkek ve kadın milli takımlarının da düzenli olarak sahaya çıktığı bir merkez konumunda.



ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPI VE FESTİVAL ATMOSFERİ



İtalyan, Jamaikalı, Yunan ve daha birçok topluluğun bir arada yaşadığı Toronto, kültürel zenginliğini Dünya Kupası'na yansıtmaya hazırlanıyor. Danforth Bulvarı ve Eglinton West gibi bölgeler şehrin bu çok kültürlü yapısını öne çıkarırken, turnuva boyunca şehir merkezinde ve stat çevresinde taraftar alanları (Fan Zone) kurulacak.



FESTİVAL HAVASI OLUŞTURULACAK



Futbolseverlerin maçları toplu halde izleyeceği bu alanlarla birlikte şehirde tam bir festival havası oluşturulması hedefleniyor.



ULAŞIM AĞI VE SPOR ALTYAPISI



Dünya Kupası döneminde yoğun bir taraftar akını beklenen şehirde, gelişmiş toplu taşıma ağı kritik bir rol oynayacak. Union İstasyonu üzerinden Toronto Stadı'na kısa sürede erişim imkanı bulunurken, metro, tramvay ve banliyö tren hatlarının turnuva süresince yoğun olarak kullanılması planlanıyor.



Toronto sadece futbolla değil, diğer büyük organizasyonlarla da dikkat çekiyor. Ulusal Hokey Ligi (NHL), Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ve Kanada Futbol Ligi (CFL) gibi liglere ev sahipliği yapan şehir; teniste Rogers Cup, otomobil sporlarında IndyCar yarışları ve 2015 Pan Amerikan Oyunları ile uluslararası spor altyapısındaki rüştünü ispatlamış durumda.



