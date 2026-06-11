Noa Lang gelişmesi: Napoli'de kalacak mı?

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang, İtalyan ekibinde sezon öncesi kampa katılacak. Noa Lang, Massimialiano Allegri'ye kendisini kanıtlamak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 10:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Noa Lang gelişmesi: Napoli'de kalacak mı?
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Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Hollandalı futbolcu, geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'ye geri döndü.

KAMPA KATILACAK

Noa Lang, Napoli'de sezon öncesi kampına katılacak.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lang, yeni sezonda Napoli'de rotasyonun önemli parçalarından biri olacak.

26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Massimialiano Allegri'ye kendini kanıtlamak istediği belirtildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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