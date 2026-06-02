Altın yükselecek mi, yükselir mi? İşte 2026 Haziran ayı uzman yorumları ve piyasaları sarsan o devasa yıl sonu tahminleri!
Haber Tarihi: 02 Haziran 2026 11:02 -
Güncelleme Tarihi:
02 Haziran 2026 11:02
Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları derken, yatırımcıların en güvenli limanı olan "sarı fırtına" kelimenin tam anlamıyla yön arayışında! Özellikle Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, sadece fiziki altın alanlar değil; yatırım fonu dağılımlarını inceleyenler, hisse senedi hedef fiyatlarını kovalayanlar ve hatta türev piyasalarda "call" (alım) opsiyonu kovalayan tecrübeli borsa yatırımcıları bile gözünü ons altının kıracağı kritik direnç noktalarına dikmiş durumda. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Altın yükselecek mi, yükselir mi? 2026 Mayıs gram altın yorumları, çeyrek altın ne kadar oldu, düşüş devam edecek mi?" sorguları finans sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte portföyünü korumak isteyenleri yakından ilgilendiren o güncel piyasa analizi ve analistlerin dudak uçuklatan yıl sonu beklentileri...
Ekrana kilitlenip grafiklerdeki o kritik destek-direnç seviyelerini okumaya çalışan finans tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, altındaki bu dalgalı seyir yerini devasa bir yükselişe mi bırakacak?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ? (KÜRESEL PİYASALARIN NABZI)Kısa, net ve yatırım stratejilerinizi baştan yazdıracak o piyasa gerçeği: Uzmanlara ve global finans kuruluşlarına göre altın fiyatlarında orta ve uzun vadede YÜKSELİŞ TRENDİ devam edecektir! Kısa vadeli düzeltmeler ve kar satışları yaşansa da, ana yönün hala yukarı olduğu vurgulanıyor.Küresel Belirsizlikler: ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan gerilimler ve dünyadaki siyasi istikrarsızlıklar, altının "güvenli liman" gömleğini tekrar giymesine neden oldu.Merkez Bankaları Alımları: Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının devasa altın rezervi alımları, ons fiyatını güçlü tutan en büyük temel faktör. Goldman Sachs gibi dev kuruluşlar, bu alımları baz alarak 2026 sonu ons altın beklentisini 5.400 dolar seviyelerine kadar yükseltti.12 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?Yatırımcıların ekranlarında sürekli güncellediği o sarsıcı piyasa rakamlarına (tahmini ortalama serbest piyasa kurlarına) birlikte göz atalım:Ons Altın: 4.600 - 4.610 Dolar seviyelerinde.Gram Altın: Alış 6.809 TL / Satış 6.810 TL bandında seyrediyor. (Kapalıçarşı fiziki makasıyla 7.000 TL sınırını zorluyor)Çeyrek Altın: 11.118 TL civarında alıcı buluyor.
Yarım Altın: 22.237 TL seviyelerinde.Tam Altın: 44.449 TL civarında işlem görüyor.UZMANLARDAN SARSICI YIL SONU TAHMİNLERİ! (11 BİN TL BEKLENTİSİ)Gelelim piyasa uzmanlarının yatırımcıyı heyecanlandıran o devasa yıl sonu öngörülerine.Finans analistleri, gram altında yaşanan kısa vadeli geri çekilmelerin (7.000 TL altı sarkmaların) "uzun vadeli birikim" için bir alım fırsatı yarattığı konusunda hemfikir. Özellikle iç piyasadaki dolar/TL kurunun beklentisi ve ons altındaki rekor denemeleri birleştiğinde; 2026 yıl sonunda gram altının 8.000 TL ile 11.000 TL arasındaki o devasa beş haneli rakamları test edebileceği öngörülüyor. Sadece altın değil, rasyo kaynaklı olarak gümüşte de ciddi ataklar bekleniyor.Piyasaları 7/24 izleyen usta yatırımcılar bilir ki; ister doğrudan emtia alın, ister altın fonlarına yönelin, trendin yönünü agresif bir şekilde analiz etmek her zaman kazandırır!
